POL-D: Nach Körperverletzung in Heerdt - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Körperverletzungsdelikt in Heerdt am 23. Juli 2022 wendet die Polizei Düsseldorf sich nun mit Fotos des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am frühen Samstagmorgen am Bahnhof Nikolaus-Knopp-Platz zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mann und dem Tatverdächtigen. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Gesuchte den Mann von dem erhöhten Bahnsteig rückwärts in das Gleisbett gestoßen und ihn anschließend mit Steinen beworfen haben. Der Mann wurde verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Bilder des Mannes sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/93919

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

