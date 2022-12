Polizei Düsseldorf

POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Rath - Motoradfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 5:40 Uhr

Tödliche Verletzungen zog sich am frühen Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rath zu. Der Mann war auf seinem Zweirad mit einem Lkw kollidiert. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 59-jährige Mann aus Grevenbroich mit seiner Suzuki auf der Reichswaldallee in Richtung Ratingen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam es dann an der Einmündung Davidstraße zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 50 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wollte nach links in Richtung der Auffahrt zur A 44 abbiegen. Trotz notärztlicher Versorgung am Unfallort starb der 59-Jährige an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Spuren des Geschehens. Gegenstand der weiteren Ermittlungen dürfte vor allem der jeweilige Status der in dem Bereich installierten Ampelanlage für die beiden Unfallbeteiligten sein.

