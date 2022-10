Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Büroräume ++ Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Einbrecher in ein Bürogebäude an der Altburgstraße ein. Die Diebe entwendeten zwei Geldschränke. Etwa in der Zeit zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch gegen 8 Uhr schlugen die Täter offenbar mit einem Pflasterstein ein Küchenfenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Sie durchsuchten auf der Suche nach Wertsachen mehrere Räume und entwendeten zwei Geldschränke. Anschließend schlugen die Unbekannten ein weiteres Fenster ein und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Oberschule Osternburg. Die Beamten stellten einen der entwendeten Geldschränke in Tatortnähe aufgebrochen sicher. (1367081)

+

Etwa im selben Tatzeitraum kam es an der Bürgerstraße zum Aufbruch eines dort geparkten Seat Alhambra. Die Diebe drangen auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere ein und durchwühlten es. Aus dem Auto entwendeten sie mehrere Schlüssel und flüchteten unerkannt. (1367352)

Zeugen der Taten können sich direkt mit der Polizei in Verbindung setzen: Telefon 0441/790-4115.

