Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A3 bei Erkrath - Nach Reifenplatzer: Lkw kollidiert mit Kleintransporter - Mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt - Verkehrsstörungen

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A3 bei Erkrath - Nach Reifenplatzer: Lkw kollidiert mit Kleintransporter - Mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt - Verkehrsstörungen

Samstag, 17. Dezember 2022, 05:07 Uhr

Mehrere zum Teil schwer verletzte Menschen sowie länger andauernde Verkehrsbeeinträchtigungen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der A3 bei Erkrath am frühen Samstagmorgen. Nach einem Reifenplatzer an einem Sattelauflieger war der Lkw von seiner Fahrspur abgekommen und hatte einen Kleintransporter gegen einen Betonabweiser gedrückt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 56 Jahre alter Rumäne mit seinem Sattelzug auf der A3 in Richtung Köln unterwegs, als es in Höhe der Anschlussstelle Erkrath zu einem Reifenplatzer an der vorderen Achse kam. Infolgedessen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw und kam nach links von seiner Spur ab. Hier touchierte er den neben ihm fahrenden VW-Bus eines 53-Jährigen aus Radevormwald und drückte den Kleintransporter gegen einen Betonabweiser. Bei der Kollision wurden in dem VW ein 30-Jähriger sowie eine 31-Jährige schwer verletzt. Fünf weitere Insassen in dem mit insgesamt neun Menschen besetzten, jedoch lediglich für sieben Personen ausgelegten, Bus zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Trümmerfeld des Unfalls zog sich über alle drei Fahrstreifen, so dass der fließende Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Wegen ausgelaufener Betriebsmittel musste der Flüsterasphalt der Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Es kam bis in die Nachmittagsstunden zu einem Stauausmaß von rund vier Kilometern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell