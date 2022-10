Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.10.2022 gegen 12:00 Uhr wurde ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall in der Talweide in Freinsheim verletzt. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Alzeyer Straße und wollte nach rechts in die Talweide einfahren. Eine 32-Jährige befuhr die Talweide in Richtung Erpolzheimer Straße und übersah dabei den durch "Rechts vor Links" bevorrechtigten Renault. Bei dem anschließenden Zusammenstoß rutschte das Kleinkind, welches sich in einer Babyschale auf dem Beifahrerplatz des der 32-Jährigen befand, samt Badyschale nach vorne in den Fußraum. Es wurde dabei leicht im Stirn- und Rippenbereich verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro. Warum die Babyschale in den Fußraum rutschte ist Gegenstand der Ermittlungen.

