POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter bricht in Eiscafe und Pflegedienst ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein Unbekannter Täter in ein Gebäude ein, in dem sich ein Eiscafe und ein Pflegedienst befinden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Großen Allee in Bad Arolsen. In dem Eiscafe durchsuchte er die Gast- und Kellerräume und entwendete Bargeld und Zigaretten. Anschließend gelangte er durch eine aufgehebelte Tür in die Räume des Pflegedienstes. Auch hier stahl er Bargeld. Der Täter konnte mit der Beute in Höhe von über 1.000 Euro flüchten, Er hinterließ Sachschaden, der auf etwa 1.00 Euro geschätzt wurde.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

