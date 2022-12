Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit geparkten Fahrzeugen - Beifahrerin schwer verletzt - Anzeige und Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. Dezember 2022, 20:05 Uhr

Ein 54-Jähriger steuerte am Samstagabend seinen Pkw gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Seine Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Bei einem Vortest ergab sich der Verdacht, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 54-Jährige befuhr nach ersten Ermittlungen mit seinem BMW die Hansaallee in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Ria-Thiele-Straße verlor er dann die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen insgesamt vier am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet zudem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

