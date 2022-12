Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte dringen in Keller eines Wohnhauses ein

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagfrüh (5. Dezember 2022), 03:15 Uhr, durch eine aufgehebelte Kellertür in ein Einfamilienhaus auf der Straße In de Berken eingedrungen. Sie durchwühlten den Keller, aber auch die Garage und das Gartenhaus auf dem Grundstück. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Computer und diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

