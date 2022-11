Polizei Wuppertal

POL-W: W Kontrollmaßnahmen gegen Straßenkriminalität in Barmen und Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Montag (07.11.2022), zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr, führte die Polizei Wuppertal mit ihrem Netzwerkpartner vom Hauptzollamt einen Kontrolleinsatz in Barmen und Elberfeld durch. Im Mittelpunkt der Maßnahmen standen insbesondere Gewerbe- und Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. In Wuppertal wurden dazu gestern Abend insgesamt fünf Objekte kontrolliert. Die Bilanz im Einzelnen: acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen und vier Strafanzeigen (unter anderem wegen Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz und Nichtraucherschutzgesetz), Beschlagnahme von Shisha-Tabak und zwei freiheitsentziehende Maßnahmen. Zudem war in einem Objekt an der Berliner Straße ein Spielautomat mit unzulässiger Software im Betrieb. Hierzu wurde die weitere Nutzung untersagt und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Wuppertal in Kenntnis gesetzt. (ar)

