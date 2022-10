POL-PDTR: Vermisstensuche; Person in psychischem Ausnahmezustand nach umfangreichen Suchmaßnahmen gefunden

Trier, Stadtgebiet (ots) - Am 19.10.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein in Trennung lebendes Pärchen in getrennten Fahrzeugen durch das Stadtgebiet Trier. Hierbei kam es mehrfach zu absichtlich verursachten Auffahrunfällen. Nach einem Trennungsgespräch an einem vereinbarten Treffpunkt in Trier- West wollte der ...

mehr