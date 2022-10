Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verhinderter Bettelbetrug

L 176 bei Reichenbach (ots)

Am 18.10.2022 um 15:20 Uhr fiel einer Streife der PI Baumholder ein Fahrzeug auf, welches in einer Parkbucht an der Landstraße 176 zwischen Reichenbach und Frauenberg angehalten wurde. Dort versuchte eine Frau gerade Geld zu erbetteln, da der Tank des Fahrzeugs ihres Partners, welcher in der gegenüberliegenden Parkbucht stand, angeblich leer wäre. Da es sich offensichtlich um eine vorgetäuschte Notlage handelte wurde eine Strafanzeige wegen Betrugs aufgenommen. Die angehaltene Fahrerin gab an, dass sie der Frau aus Mitleid Geld geben wollte, das Erscheinen der Polizei vereitelte die Tat gerade noch rechtzeitig. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Bettlern mit Betrugsabsichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell