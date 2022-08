POL-EN: Rollschuhe aus Auto gestohlen

Hattingen (ots) - Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr am vergangenen Sonntag (07.08.) wurde das Motorrad eines 59-jährigen Dortmunders in der Werksstraße entwendet. Das Krad der Marke Harley Davidson war sowohl durch eine Kette sowie ein weiteres Schloss gesichert. Der Gesamtwert des entwendeten Motorrads beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Hinweise zu Tätern liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

