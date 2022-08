POL-EN: Harley Davidson entwendet

Herdecke (ots) - Am 06.08.2022, gegen 14:20 Uhr, befuhr eine 56-jährige Dortmunderin mit ihrem Kleinkraftrad Keeway die Wittener Landstraße in Fahrtrichtung Witten. In Höhe der Einmündung "In den Eichen" kreuzte ein herrenloser Hund die Fahrbahn und es kam zu einer Kollision mit der Dortmunderin. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der verletzte Hund entfernte sich zunächst von der ...

