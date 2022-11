POL-W: W Autoreifen ohne Luft und Farbschmierereien - Staatsschutz ermittelt

Wuppertal (ots) - Am letzten Wochenende kam es zu Einbrüchen in Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wuppertal - Am 04.11.2022 kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Elfenhang. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zwischen dem 03.11.2022 und dem 05.11.2022 wurde in eine Wohnung an der Bouterwekstraße eingebrochen. Die Täter erbeuteten ...

