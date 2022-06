Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220603.6 Heide: Pedelecfahrerin stürzt nach Fastzusammenstoß mit Radfahrer

Heide (ots)

Am Donnerstag um 16:50 Uhr fuhr eine 50jährige Heiderin mit ihrem Pedelec in der Jürger-Harder-Straße. An der Einmündung zur Kreuzstraße wollte diese nach links einbiegen. Hierbei übersah sie einen circa 30jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Kreuzstraße Richtung Struckweg fuhr. Nachdem es fast zu einem Zusammenstoß kam, stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich am Bein. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Die Beinverletzung wird derzeit im WKK Heide behandelt. Falls es Zeugen zu diesem Vorfall gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter 0481-940 zu melden.

