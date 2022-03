Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220316-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Rieseby gesucht

Rieseby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht von Sonntag, 13.03.22, auf Montag, d. 14.03.2022, kam es in Rieseby, Rakower Weg, zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten des dortigen Altenheimes. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein und suchten anschließend offensichtlich gezielt das Verwaltungsbüro auf. Entwendet wurde ein verschlossener Tresor, in dem sich unter anderem auch mehrere verschlossene Geldkassetten mit Bargeld befanden. Bei der Tatausführung wurden Gegenstände benutzt, die zuvor aus einem nahegelegenen Schuppen eines benachbarten Grundstückes entnommen wurden. Bereits in den Nachmittagsstunden des 14.03.2022 wurde der gestohlene Tresor aufgebrochen aufgefunden. Dieser lag zu dem Zeitpunkt auf der Strecke zwischen Rieseby und Kosel linksseitig auf einem Feld hinter einem kleinen Parkplatz. An dieser Stelle dürfte der Tresor auch gewaltsam geöffnet worden sein. Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammen- hang um sachdienliche Hinweise. Wer hat am 13./ 14.03.2022 möglicherweise verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich des tatbetroffenen Altenheimes oder des späteren Tresorfundortes bemerkt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600 oder auch an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell