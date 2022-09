Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Fahrzeug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (29. August 2022) bog ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Blumentalstraße nach links auf den Nassauerring ab. Währenddessen wechselte er so zügig von dem linken auf den rechten Fahrstreifen, dass zwei weitere Fahrzeuge ausweichen und stark abbremsen mussten. Ein Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen konnte trotzdem nicht mehr verhindert werden und es entstand Sachschaden. Der verursachende, schadensfreie Pkw entfernte sich zügig in Richtung Europaring. Dabei soll es sich um einen champagner-farbenen Audi Q4 e-tron mit Krefelder Städtekennung gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder das Fahrzeug wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(304)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell