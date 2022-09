Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wer hat die Brände gelegt? Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Montag (5. September 2022) wurde die Polizei kurz vor ein Uhr zu fünf nahe beieinanderliegenden Bränden gerufen. Auf der Lindenstraße brannte ein Plakat. Durch das Feuer wurden auch zwei darunter abgestellte Fahrräder beschädigt. Einige Meter weiter hatte jemand einen Kinderwagen angezündet, der vor einer Garage abgestellt worden war. Auf der Prinz-Ferdinand-Straße war in einem Hauseingang ein Zeitungsstapel entzündet worden. Auf dem Frankenring, Ecke Hagerweg, brannte ein Kunststoffmülleimer.

Auf einem Supermarktparkplatz am Nauenweg brannten ein Plakat und die angrenzende Hecke. Das Feuer beschädigte auch einen Zaun. An diesem Brandort hat ein Zeuge einen rund 20 Jahre alten Mann mit dunkler Kleidung beobachtet. Geflüchtet ist er in Richtung Martinstraße und Friedhof.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (303)

