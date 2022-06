Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Diebisches Duo auf frischer Tat erwischt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Dienstagabend nahmen Bundespolizisten zwei Männer am S-Bahnhof Grünau fest, die im Verdacht stehen zuvor einer Rentnerin und einem Rentner das Portemonnaie gestohlen zu haben.

Gegen 18:45 Uhr bemerkten Zivilkräfte der Bundespolizei, wie das Duo zunächst eine 74-jährige Frau in der Bahnhofshalle ausspähte und ihr dann beim Hinauflaufen einer Treppe zum Bahnsteig eine Geldbörse aus dem Rucksack entwendete. Die Einsatzkräfte gaben sich kurz darauf zu erkennen und nahmen die rumänischen Staatsangehörigen beim Einstieg in eine S-Bahn der Linie S8 vorläufig fest. Die 74-jährige Berlinerin erhielt ihre Sachen von den Beamten zurück.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte eine weitere Geldbörse. Wie sich herausstellte, wurde diese bereits am Nachmittag einem 75-Jährigen entwendet, nachdem dieser 500 Euro Bargeld an einem Geldautomaten im Bahnhof abgehoben hatte. Eine Tatbeteiligung des Duos wird in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls gegen das bereits einschlägig polizeibekannte Duo im Alter von 30 und 42 Jahren. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ist eine Haftrichtervorführung vorgesehen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell