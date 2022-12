Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Flurstraße/Hoffeldstraße - Pkw erfasst Fußgänger - Mann schwer verletzt

Dienstag, 20. Dezember 2022, 6:45 Uhr

Ein Rettungswagen brachte gestern Morgen einen 57-jährigen Düsseldorfer nach der Kollision mit einem Pkw auf einer Fußgängerfurt in Höhe Flurstraße/Hoffeldstraße zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den ersten Unfallermittlungen zufolge wollte der Fahrer des Pkw, ein 46-Jähriger aus Düsseldorf, bei Grün nach links von der Lichtstraße kommend in die Hoffeldstraße abbiegen. In diesem Moment überquerte der 57-jährige Passant von der Lichtstraße kommend in Richtung Flurstraße die Ampel. Dabei wurde er von dem Mercedes des 46-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursachen dauern an.

