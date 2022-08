Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Täter zu einem Einbruch in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

In der Nacht von Dienstag, 09.08.2022 auf Mittwoch, 10.08.2022 stieg ein zunächst Unbekannter in ein Geschäft in der Wilhelm-Schussen-Straße ein und stahl Bargeld. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5294329

Die Polizei Bad Schussenried ermittelte nun einen 18-Jährigen als mutmaßlichen Täter des Einbruchs. Anhand von Zeugenaussagen klärten die Ermittler den Fall auf. Der dringend Tatverdächtige ist auf freiem Fuß. Die gestohlenen Gegenstände fehlen noch. Die Polizei Bad Schussenried ermittelt weiter die Hintergründe der Tat. Auf den mutmaßlichen Einbrecher kommt nun eine Anzeige zu.

