POL-UL: (UL) Laichingen - Auto gestreift

Glimpflich endete am Dienstag ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und Pkw bei Laichingen.

Gegen 15.15 Uhr war ein 33-Jähriger mit seiner Suzuki auf der Landstraße von Suppingen in Richtung Feldstetten unterwegs. Er fuhr an der Auffahrt zur B28, als ihm eine 26-Jährige mit ihrem BMW entgegen kam. Die Fahrerin kam aus Richtung Feldstetten und war in Richtung Landstraße unterwegs. Sie hatte rechtzeitig erkannt, dass der Motorradfahrer zu weit links fuhr. Deshalb hielt sie an. Der 33-Jährige touchierte bei der Vorbeifahrt an dem BMW mit seinem linken Arm den Außenspiegel. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Kradlenker blieb unverletzt.

Hinweis der Polizei:

Was besagt das Rechtsfahrgebot? Das Gebot besagt, immer möglichst weit rechts zu fahren, jedoch nicht den Abstand von etwa einem Meter zum Fahrbahnrand zu unterschreiten. Bei einem Verstoß drohen Punkte in Flensburg und ein Bußgeld.

