POL-UL: (HDH) Gerstetten, Hermaringen - Fahrfehler führen zu Unfällen

Ein 29-Jähriger und ein 46-Jähriger zogen sich am Dienstag Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr war das Zweirad auf der Straße von Gerstetten in Richtung Dettingen unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Heldenfingen wendete er in der Einfahrt und fuhr zurück in Richtung Gerstetten. Dabei kommt der 29-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und schlitterte mit seiner Yamaha über die Straße. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Krad entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Ähnlich erging es einem 46-Jährigen bei Hermaringen. Der fuhr kurz vor 17 Uhr auf der Straße von Hermaringen nach Giengen. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seiner KTM aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort, der Mann suchte aber später selbst einen Arzt auf. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Zweirad auf etwa 2.500 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

