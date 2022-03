POL-PDTR: Zeugen gesucht: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Serrig (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagabend, 06.03.22, ca. 23:00h, bis Donnerstag, 10.03.22, 18:00h, in Serrig, Vorm Würzberg, in ein Wohnhaus einzubrechen. Aufgrund der starken Sicherungen der Fenster und Türen blieb es bei dem Versuch. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in o.a. Zeitraum in Tatortnähe beobachtet hat. Polizei ...

