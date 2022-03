POL-PDTR: Frau von Unbekanntem attackiert: Polizei sucht Zeugen

Trier (ots) - Am Donnerstag, 10.03.22 gegen 22:15 Uhr meldeten Zeugen einen verunfallten PKW auf der L143 zwischen den beiden Stadtteilen Olewig und Irsch. Zeugen hatten den PKW auf einem Fahrradweg rechtsseitig der Fahrbahn mit erheblichen Beschädigungen festgestellt und die Polizei informiert. An der Unfallörtlichkeit konnte der besagte PKW, sowie der dazugehörige Fahrzeugführer angetroffen werden. Dieser gab an, ...

