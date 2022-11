POL-LWL: Fahrer von PKW-Gespann deutlich zu schnell und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Plate (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend in Peckatel bei Plate einen Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro verursacht. Dem Spurenaufkommen und Zeugenaussagen zufolge kam der Autofahrer mit seinem PKW innerhalb des Ortes in einer Linkskurve ...

mehr