POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Plau am See (ots) - In Plau am See haben unbekannte Täter ein weißes Wohnmobil des Herstellers Fiat (Typ 280/ Hymer) entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 13:30 Uhr. Das Wohnmobil mit dem amtlichen Kennzeichen PCH-AK 749 stand auf einem Parkplatz für Wohnmobile in der Quetziner Straße. Die Kriminalpolizei in Plau (038735/8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum ...

mehr