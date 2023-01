Polizei Düsseldorf

POL-D: Konzept "EVOS" - Offener Einsatz gegen die Drogenszene - Polizei bekämpft Auswirkungen rund um den Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Wochenende war die Polizei Düsseldorf im Rahmen des Konzepts "EVOS" (Einsatz zur Verhinderung einer offenen Szene) erneut rund um den Hauptbahnhof im Einsatz.

Ein intensives Augenmerk lag hierbei auf den angrenzenden Straßen und insbesondere dem Worringer Platz.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag waren die Beamtinnen und Beamten des Einsatztrupps PRIOS jeweils von den Nachmittagsstunden bis in die Nacht in dem Bereich unterwegs und führten intensive Kontrollmaßnahmen durch.

Es konnten von zivilen Fahndern mehrere Drogenhändler festgestellt werden. Vierzehn Betäubungsmittelverkäufe wurden beobachtet und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Drei Dealer wurden auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Fünf weitere Personen wurden wegen bestehender Haftbefehle festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hier die Bilanz der Polizei:

- 83 überprüfte Personen

- 8 Festnahmen

- 17 Platzverweise

- 29 Strafanzeigen (21x Verstöße gegen das Betäubungsmittel Gesetz, 3x Diebstahlsdelikte, 3x illegaler Aufenthalt, 2x Verstöße gegen das Waffengesetz)

- 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

