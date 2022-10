POL-CE: Winsen/Aller - Glasscheiben eines Bushaltehäuschens zerstört

Celle (ots) - Zwei Fahrradfahrer sind am Montagnachmittag (17.10.2022) in der Straße "Am Silberberg" zusammengestoßen, nachdem der 85-jährige Vorausfahrende zur Seite schwenkte und plötzlich auf der Fahrbahn stehenblieb. Ein hinter ihm fahrender 33-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Älteren zusammen. Dieser erlitt eine Beinfraktur und musste ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

mehr