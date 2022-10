POL-CE: Celle - Betrug am Telefon und per WhatsApp

Celle (ots) - In der Nacht zu Montag (17.10.2022) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Zöllnerstraße. Sie schlugen ein Fenster ein und entwendeten einen Tresorschrank. Anschließend verwüsteten sie ein Büro und verteilten den Inhalt eines Feuerlöschers. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- ...

