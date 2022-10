Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Weihnachts-Paket Aktion "Kinder helfen Kindern" +++ Kartons liegen bei der Polizei in Celle zur Abholung bereit

Es geht wieder los! Auch in diesem Jahr unterstützt die Polizeiinspektion Celle die Hilfsaktion der ADRA Deutschland e.V. "Kinder helfen Kindern".

Teilen macht glücklich: Damit auch ärmere Kinder in Ost-Europa ein Weihnachtsgeschenk bekommen, werden ab sofort standardisierte, leere Kartons bei der Polizei in der Jägerstraße direkt im Eingangsbereich zur Abholung vorgehalten. Zu Hause können die Pakete dann von anderen Kindern befüllt und vom 02.11.bis zum 20.11.2022, jeweils mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Guizettistraße 5 abgegeben werden. Die Abholung bei der Polizei ist rund um die Uhr möglich.

ADRA übernimmt dann die Lieferung an die bedürftigen Kinder.

In die Kartons dürfen neben Bastel-und Schulbedarf natürlich auch Spielsachen, Süßigkeiten (Haltbarkeitsdatum beachten!) und Hygieneartikel.

Es müssen nicht alle Gegenstände neu sein, allerdings sollte auf Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit geachtet werden. Es wird gebeten, die Pakete nicht zuzukleben. Bei der Abgabe in der Guizettistraße werden sieben Euro für Transportkosten eingesammelt. Eventuelle Überschüsse fließen in Hilfeprojekte der jeweiligen Kinderheime.

Die Pakete aus Niedersachsen gehen in diesem Jahr nach Montenegro.

Weiterführende Informationen sind erhältlich über die ehrenamtliche Mitarbeiterin der ADRA Deutschland e.V., Frau Irina Hein, Telefon (0163/8671135) oder per Email (irina.hein70@gmail.com).

