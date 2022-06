POL-MFR: (792) Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt

Fürth (ots) - In den Morgenstunden des gestrigen Donnerstags (23.06.2022) waren Unbekannte in ein Haus in der Fronmüllerstraße eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die unbekannten Einbrecher verschafften sich zwischen 01:30 Uhr und 05:45 Uhr auf noch unbekannte Weise über die Eingangstür Zugang zum Haus und durchsuchten das Anwesen. Mit erbeutetem Bargeld, Schmuck und Mobiltelefonen waren die Täter ...

