POL-MFR: (790) Brand einer ausgebauten Garage

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (23.06.2022) belästigte ein Unbekannter eine junge Frau in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Frau war gegen 13:45 Uhr mit einem Linienbus in Richtung Frankenstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann bestieg ebenfalls den Bus und setzte sich ihr gegenüber. Hier berührte er sie zunächst mehrmals an den Beinen. Als die Frau in der ...

