POL-CE: Celle - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Celle (ots) - Am vergangenen Mittwoch (12.10.2022) kam es in der Harburger Straße zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Radfahrer. Die Busfahrerin bog gegen 20:43 Uhr von der Harburger Straße in die Münzstraße ein und übersah hier offenbar einen bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen Bus und Radfahrer, woraufhin der Radler sich, ...

mehr