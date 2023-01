Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Zivilpolizisten beobachten Taschendiebstahl - Drei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 08.Januar 2023, 2:52 Uhr

Zivilbeamte des Einsatztrupps Mitte konnten am frühen Sonntagmorgen drei Taschendiebe bei ihren Machenschaften in der Altstadt beobachten. Das Trio wurde kurz nach Tatausführung festgenommen.

Gegen 2:30 Uhr fielen den Beamten die drei jungen Männer auf, wie sie offensichtlich immer wieder auf der Suche nach alkoholisierten Besuchern durch die Altstadtgassen schlenderten. Auf der Hunsrückenstraße schlug das Trio dann bei zwei Betrunkenen zu: Während einer die beiden durch eine Umarmung ablenkte, zog der zweite von hinten die Geldbörse eines Opfers aus der Hosentasche. Der dritte Komplize hatte dabei ständig das Umfeld im Auge und sicherte so die Tat ab. Danach entfernten sich die Taschendiebe und durchsuchten das erbeutete Portemonnaie nach Verwertbarem, Kundenkarten wurden dabei direkt in einem Mülleimer entsorgt. Auf der Mühlenstraße erfolgte dann der Zugriff durch hinzugerufene uniformierte Beamte. Einer der Täter hatte hierbei noch die soeben gestohlene Geldbörse in der Hand. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 21 Jahre alten Marokkaner, einen 30-jährigen Tunesier und einen 31-jährigen Algerier. Eine Vorführung beim Haftrichter im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell