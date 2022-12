POL-SO: Es passiert trotzdem

Lippstadt (ots) - Am 5. Dezember kam es um 07.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 79. Eine 49-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem VW in Richtung der Lippestraße und übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem abgestellten Pkw. Das auf dem Rücksitz des VW befindliche Kind wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.(dk) ...

