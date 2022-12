Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer verletzt

Möhnesee (ots)

Am 5. Dezember kam es um 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jägerstraße, zwischen den Ortschaften Ellingsen und Brüllingsen. Ein 32-jähriger Mann aus Arnsberg fuhr in Richtung Brüllingsen und kam in einer Kurve mit seinem Ford Transit ins Rutschen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell