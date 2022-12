Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Unfall

Geseke (ots)

Am 5. Dezember kam es um 09.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rüthener Straße. Eine 47-jährige Frau aus Geseke fuhr mit ihrem VW in Richtung Eringerfeld. In Höhe der Unfallstelle kam sie bei schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 83-jährigen Frau aus Rüthen. Beide Autofahrerinnen und der 16-jährige Beifahrer der Gesekerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9000,- Euro.(dk)

