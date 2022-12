POL-PDLD: Wo kein Helm, da kein Schutz

Lingenfeld (ots) - In den frühen Abendstunden des Donnerstags (01.12.2022) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ein. Im Zeitraum von 16:00 Uhr - 22:30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Aus dem Hausinneren entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, ...

