Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in Wohnhaus

Lingenfeld (ots)

In den frühen Abendstunden des Donnerstags (01.12.2022) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ein. Im Zeitraum von 16:00 Uhr - 22:30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Aus dem Hausinneren entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

