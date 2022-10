Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen ist im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 09:20 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf ein geparkter PKW VW Passat beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr die Westerwaldstraße aus Richtung Neuwied kommend in Richtung Straßenhaus. Beim Vorbeifahren beschädigte der / die Fahrer/-in den linken Außenspiegel des geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell