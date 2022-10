Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Asbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag sind bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Parscheider Straße in Asbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die rückwärtige Kellertür Zugang zu dem Anwesen. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist eine ältere Holzgitarre (Wert im 2-stelligen Bereich) entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

