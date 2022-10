POL-PDNR: Ladendieb flüchtet

Asbach (ots) - Am Mittwochvormittag kam es in der Hauptstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der alten Apotheke touchierte die Unfallverursacherin beim Vorbeifahren den Spiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfall ist von einem Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt worden. Die Unfallverursacherin wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen und zur Sache befragt. Da der oder die ...

mehr