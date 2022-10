Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Geschädigte(r) gesucht

Asbach (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der Hauptstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der alten Apotheke touchierte die Unfallverursacherin beim Vorbeifahren den Spiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfall ist von einem Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt worden. Die Unfallverursacherin wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen und zur Sache befragt. Da der oder die Geschädigte nach der Meldung die Unfallörtlichkeit verließ, sind der Fahrzeugtyp und die Personalien der Fahrerin / des Fahrers bisher unbekannt. Der Außenspiegel der Fahrerseite dürfte beschädigt sein.

Die / der Geschädigte (oder Zeugen) wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

