POL-GM: Kollision mit Radfahrer

Waldbröl (ots) - Die Scheiben an mehreren Autos sind in der Nacht zu Donnerstag (9. Juni) eingeschlagen worden. In der Strandbadstraße hatten es Kriminelle auf einen weißen Chevrolet abgesehen. Der Wagen parkte auf einem Stellplatz neben einem Wohnhaus. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Digitalkamera. Einen grauen Ford nahmen sich Langfinger im Friedrich-Engelbert-Weg vor. Hier schlugen sie an der rechten Fahrzeugseite beide ...

mehr