Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eingeschlagene Scheiben

Waldbröl (ots)

Die Scheiben an mehreren Autos sind in der Nacht zu Donnerstag (9. Juni) eingeschlagen worden. In der Strandbadstraße hatten es Kriminelle auf einen weißen Chevrolet abgesehen. Der Wagen parkte auf einem Stellplatz neben einem Wohnhaus. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Digitalkamera. Einen grauen Ford nahmen sich Langfinger im Friedrich-Engelbert-Weg vor. Hier schlugen sie an der rechten Fahrzeugseite beide Scheiben ein und durchwühlten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Mehrere CDs ließen Diebe aus einem grauen VW mitgehen, der in der Ludwig-Jahn-Straße abgestellt war. Hier hatten die Täter ebenfalls die Scheibe des Beifahrerfensters beschädigt. In der Oststraße waren ein Trinkpäckchen und zwei Packungen Nüsse, welche die Täter aus einem grauen Toyota entwendeten. Auch hier drangen die Täter durch eine eingeschlagene Scheibe ins Auto. Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

