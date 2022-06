POL-GM: Schmuck gestohlen

Gummersbach (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Kriminelle in der Kölner Straße in Rebbelroth in ein Geschäft/Firmengebäude für Reinigungstechnik eingebrochen. Die Täter leerten die Kasse im Verkaufsraum und durchwühlten mehrere Büros im Obergeschoss. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag (7. Juni), 7:15 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

