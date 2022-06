POL-GM: Radfahrer festgenommen

Bergneustadt (ots) - Diversen Schmuck und einen Haustürschlüssel haben Eindringlinge erbeutet, die zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag (7. Juni), 18 Uhr, in ein Wohnhaus in der Kampstraße eingebrochen sind. Die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika ...

