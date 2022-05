POL-PPRP: Verdacht der Sprengung eines Geldautomaten im Holidaypark

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - In der Nacht vom 06.05.2022 auf den 07.05.2022 kam auf dem Parkplatz "Am Weidenschlag" zu einer Sachbeschädigung. Demnach beschädigte ein unbekannter Täter durch Zerkratzen einen schwarzen Skoda eines Anwohners. Es entstand Sachschaden am Skoda in Höhe von ca. 300EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der 0621-9632403 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Telefon: ...

