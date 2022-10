Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Katalysators

Puderbach (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagabend ist in der Mittelstraße in Puderbach an einem geparkten PKW Mercedes der Katalysator entwendet worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz hinter dem Einkaufsmarkt "Schnäppchenparadies" abgestellt. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme sind Spuren fest- und sichergestellt worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell